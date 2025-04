Dass sich Museen mit der Vergangenheit beschäftigen, die Historie in der Gegenwart verständlich machen wollen, ist ihre ureigenste Aufgabe. Wenn zudem ein rundes Jubiläum ansteht – wie derzeit 500 Jahre Bauernkrieg – sind entsprechende Ausstellungen an der Tagesordnung. Neben der Landesausstellung von Thüringen in Bad Frankenhausen – wo ja am 15. Mai 1525 die entscheidende Schlacht des Bauernkrieges stattfand, die mit der Niederlage der Aufständischen endete – leisten auch die Museen in der Region ihren Beitrag zu diesem Thema. So das Hennebergische Museum Kloster Veßra, das Deutsche Burgenmuseum Veste Heldburg, das Naturhistorische Museum Schloss Bertholdsburg Schleusingen, das Museum Schloss Wilhelmsburg Schmalkalden und das Henneberg-Museum im fränkischen Münnerstadt.