Bauernkrieg vor 500 Jahren: Bundespräsident eröffnet große Ausstellung zum Bauernkrieg

Memmingen - Mit einem Seitenhieb auf die Gegner der Demokratie hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Memmingen eine der großen Ausstellungen zum Bauernaufstand vor einem halben Jahrtausend eröffnet. Sie erinnert im Haus der Bayerischen Geschichte an das zentrale Manifest der Bauern-Bewegung, die sogenannten Zwölf Artikel, aus dem Jahr 1525. Darin werden Prinzipien wie Selbstbestimmung, Gerechtigkeit und gesellschaftliche Teilhabe formuliert. In Memmingen und darüber hinaus wird in vielen Veranstaltungen des Jubiläums gedacht.