Das Jahr 1525 konnte sehr unterschiedlich in der Wahrnehmung der Menschen sein. Während die Fürther Bauern sich am Aufstand im Hochstift Bamberg beteiligten, dort Burgen, Klöster und adlige Ansitze in Flammen aufgingen, scheint der Alltag zwischen Sonneberg und Steinheid ziemlich ruhig verlaufen zu sein. In der Stadt Sonneberg baut man an einem neuen Rathaus. Die Stadtrechnung belegt Ausgaben für Handwerker und Baumaterial. In Schalkau entstanden um diese Zeit prächtige Bürgerhäuser mit Renaissanceportalen. Beides deutet darauf hin, dass die Aufstände weitgehend an der Region vorbeigegangen sein könnten.