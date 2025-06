Kanonendonner und Kampfgeschrei hallte am 3. Juni 1525 über die Dreißigackerer Höhe. Fürstliche Truppen feuerten ihre Geschütze auf die Bauern ab, die sich hier in einer Wagenburg mit etwa 6000 Mann verschanzt hatten, zurückschossen und schließlich Zuflucht hinter den Mauern der Stadt Meiningen suchten. Das Gefecht markiert das Ende des Aufstands der Bauern in der Meininger Region. Zwei Tage später musste die Stadt Meiningen kapitulieren, die auf der Seite der Bauern stand. Die Sieger rächten sich mit großer Härte.