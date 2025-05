Schleusingen (dpa/th) - Dem 500. Jubiläum des Bauernkriegs ist eine neue Sonderausstellung in der Bertholdsburg in Schleusingen gewidmet. Die Schau in den Räumlichkeiten der ehemaligen Hofküche der Bertholdsburg zeichnet ein Bild von den damaligen Ereignissen im Henneberger Land, wie das Naturhistorische Museum mitteilte. Beleuchtet werde dabei insbesondere die herrschaftliche Perspektive des Grafen Wilhelm von Henneberg und seiner Untergebenen.