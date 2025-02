Scheidegg - In Schwaben ist ein fünfjähriges Mädchen auf einem Bauernhof unter einen Hoflader geraten und überrollt worden. Das Mädchen soll am Freitag in Scheidegg (Landkreis Lindau) mit der Hand das Gaspedal des Hofladers betätigt haben, wie die Polizei mitteilte. Herbeigeeilte Menschen befreiten die Fünfjährige demnach zügig und verhinderten Schlimmeres. Das Mädchen wurde von einem Rettungshubschrauber mit mehreren Brüchen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.