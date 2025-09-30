Der neue Dorfplatz in Bauerbach, der am vergangenen Wochenende offiziell eingeweiht wurde, ist zweifellos ist eine große Bereicherung für den Schiller-Ort. Ortsteilbürgermeisterin Rosemarie Fickel fand dafür treffende Worte: „Der alte Platz wurde aus dem Dornröschenschlaf geweckt und zu neuem Leben verholfen. Das Projekt Dorfplatz war für mich eine Herzensangelegenheit.“ Der kleine Treffpunkt in der Henneberger Straße hat ein neues Gesicht bekommen – und einen Namen: Platz der Begegnung. Es wurde Hand in Hand gearbeitet, um das barrierefreie Areal pünktlich fertig zu stellen.