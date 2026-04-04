Bauen in Waldnähe: CDU will Mindestabstand für Bauten am Wald wieder senken

Erfurt (dpa/th) - Die CDU-Fraktion in Thüringen will Bauvorhaben in Waldnähe erleichtern. So solle der Mindestabstand von Gebäuden zum Wald deutlich reduziert werden. Damit könnten insbesondere Bauprojekte im ländlichen Raum erleichtert werden, sagte CDU-Fraktionschef Andreas Bühl der Deutschen Presse-Agentur. Die CDU wolle eine entsprechende Regelung noch in das neue Entlastungsgesetz aufnehmen, zu dem derzeit die Anhörung läuft und das noch vor der Sommerpause im Landtag verabschiedet werden soll.