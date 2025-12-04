Bauen in Thüringen: Umsatzplus für Thüringer Bauwirtschaft

Danach belief sich der Umsatz im Bauhauptgewerbe bis Ende September auf rund 1,8 Milliarden Euro. Das waren 72,7 Millionen Euro oder 4,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Straßenbau verbuchte ein Umsatzplus von 57,1 Millionen Euro und damit einen Zuwachs von 5,9 Prozent. Der Umsatz im Gewerbebau legte um 33,0 Millionen Euro oder 5,5 Prozent zu. Dagegen schwächelte der Wohnungsbau weiter.