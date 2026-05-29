Des einen Freud, des anderen Leid: Der Bauboom in Meiningen hält offenbar an. Andererseits blockiert der Kran an der Baustelle der Rhön-Rennsteig-Sparkasse die halbe Wettiner Straße. Die Filiale des Geldinstituts im Erdgeschoss ist inzwischen zwar fertiggestellt. Doch die Wohnungen darüber längst noch nicht. Bei der letzten Anfrage meinte das Geldinstitut, das Baugerät werde wohl noch bis zum Herbst benötigt – die Anfrage stammt aus dem Frühjahr 2025.