Am kommenden Montag rücken die Bauarbeiter auf der Landsberger Straße weiter vor und nehmen sich das Stück zwischen Kreuzung Am Weidig/Am Bielstein bis zur Zufahrt zum Volkshaus-Parkplatz vor. Die Arbeiten unter Vollsperrung dauern voraussichtlich bis 20. November. Die Umleitung erfolgt über die B 19 in Richtung Wasungen sowie über Dreißigacker und Herpf. Wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung informierte, sind der Kindergarten Abenteuerland, der Tegut-Markt und der Baustoffmarkt aus Richtung Defertshäuser Weg sowie Herrenberg erreichbar. Laut Strabag sind die Mitarbeiter bemüht, die Einschränkungen auf ein Minimum zu reduzieren. Die Zu- und Abfahrt sei für die Anlieger in der Landsberger Straße während der Bauzeit aber nur bedingt möglich.