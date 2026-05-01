Seit Jahren warten Bürger in Dreißigacker, aber auch Beschäftigte im Gewerbegebiet und des Klinikums auf einen Geh- und Radweg. Der fehlt in der Bergstraße zwischen dem Abzweig in den Meininger Ortsteil und der Dr. Romberg-Straße, die zu den Ärztehäusern führt. Nun soll das 350 Meter lange bergauf führende Stück Straße errichtet werden, das nach dem Abzweig zum Klinikum noch 80 Meter in Richtung Ärztehäuser führt. In dem Zusammenhang ist der Neubau der bestehenden Bushaltestelle geplant. Alle Baumaßnahmen zusammen sollen etwa 850.000 Euro kosten, wobei die Stadt für die Haltestelle 250.000 Euro Fördermittel erwartet.