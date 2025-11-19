„Wir kämpfen mit Dingen, die unter die Gürtellinie gehen“, sagte der Schalkauer. Er hatte sich extra auf dem Weg zur Stadtratssitzung gemacht und schilderte die Sorgen, mit denen sich Anlieger einer ehemaligen Gartenanlage seit einiger zeit herumschlagen. Über Jahre sei man unbehelligt geblieben und nun ringe man mit den Behörden, bekomme Luftaufnahmen vorgelegt und gar Schwarzbauten würden ihnen unterstellt. Die Kleingartenbereich liege im Außenbereich, sie aber seit 2003 keine Gartenanlage mehr, räumt er ein. Wie seitens der Stadt bestätigt wird, seien dort im Flächennutzungsplan lediglich landwirtschaftlich genutzte Flächen ausgewiesen. Ähnliche Sorgen treiben einen Piesauer um, der in der Umgebung des Neuhäuser Stadtteils einen Carport errichtet hatte, um seinem Nebengewerbe nachgehen zu können: er spaltet und bereitet Brennholz für seine Kunden auf. Das Grundstück hatte er von seinem Schwiegervater gepachtet, schildert er gegenüber der Redaktion. Auch hier geht es um den Außenbereich, der aber nahe am Ort liege und so richtig kein Außenbereich, meint er. Das Einschreiten des Landratsamtes nennt er existenzgefährdend. Außenbereich, das heißt vor allem freie Flur, in der – anders als innerorts – nicht einfach Bauwerke – egal ob ganze Häuser oder nur nur ein Carport errichtet werden dürfen. Maximal sogenanntes privilegiertes Gewerbe wie Land- und Forstwirtschaft seien möglich, aber schon gar nicht Gartenhütten oder Größeres.