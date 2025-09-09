Die Verbindung zwischen Natur und dörflichem Charakter, zwischen Geschichte und Heimat fasziniert Alexander Volkmann und Thomas Müller an Gehlberg. „Jedes Mal, wenn wir hierher kommen, fühlt es sich wie Urlaub an. Und genau dieses Gefühl wollen wir für Gäste aus ganz Deutschland erlebbar machen“, sagt Alexander Volkmann. Daher arbeiten die beiden Investoren aus Jena und Erfurt auch schon seit vier Jahren an ihrem Plan, in dem kleinen, abgeschiedenen Suhler Ortsteil drei Ferien-Chalets zu bauen.