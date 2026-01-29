Baudenkmäler-Stiftung: Volljährigkeit wird gefeiert

Zu einem Live-Konzert mit dem Duo „con anima“ wird aus Anlass der Stiftungs-Volljährigkeit am kommenden Sonntag, 1. Februar, um 17 Uhr ins Barock-Café Ernestiner Hof eingeladen. Interessierte und Wegbegleiter der Stiftung sind dazu willkommen.
Vor 18 Jahren wurde die Stiftung Meininger Baudenkmäler von Unternehmer und Hotelier Uwe Klein ins Leben gerufen. Grund genug, um den 18. Geburtstag öffentlich zu feiern.
Das Duo „con anima“ sind Renate Kubisch aus Meiningen am Cello und Thomas Reuter aus Würzburg am Akkordeon. „Unterwegs nach Bari“ heißt das aktuelle Programm der beiden sympathischen Musiker, welche die Gäste mit auf eine Reise quer durch Europa bis hin nach Italien nehmen. Die Konstellation der beiden Musiker und ihrer Instrumente ist dabei recht ungewöhnlich. Renate Kubisch ist Cellistin am Coburger Landestheater und gefragte Solistin. Thomas Reuter ist Bildhauer und spielt seit seiner Jugend auf dem Akkordeon zum Tanz auf. Unbefangen überschreitet das Duo bei ihren Konzerten Grenzen zwischen Ländern und Musikstilen, mal temperamentvoll und heiter, mal träumerisch und schwermütig, immer mit Seele - con anima. Zwischen den Musikstücken erzählt Thomas Reuter locker und leicht über die Musik, die die beiden spielen, über die Komponisten und über die Länder, aus denen die Melodien stammen.
Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) ist aktuell Vorsitzender der Stiftung. Er freut sich nicht nur, „dass die Stiftung nun schon seit 18 Jahren Gutes für unsere Region tut, in dem sie sich um wertvolle Baudenkmäler kümmert, sondern dass wir mit der kleinen Geburtstagsfeier und dem Konzert auch ein Stück Öffentlichkeit herstellen, um den Sinn und Zweck der Stiftung bekannt zu machen.“ Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenfrei.
Die Stiftung wurde am 27. Dezember 2007 vom gebürtigen Suhler und seit 1989 in Meiningen tätigen Unternehmer Uwe Klein gegründet, der seinen privaten Immobilienbestand in die Stiftung überführt und somit die Grundlage für den Sinn und Zweck der Stiftung gebildet hat.
In der Stiftung sind neben der Sauer-Villa in Suhl aktuell fünf weitere Baudenkmäler gelistet: das Schlundhaus, der Rautenkranz, der Ernestiner Hof und das Zeughaus – alle in Meiningen – sowie die Alte Ziegelei in Walldorf. Die Stiftung Meininger Baudenkmäler erfüllt gemeinnützige Zwecke und widmet sich dem Erhalt und der bestimmungsgemäßen Nutzung der denkmalgeschützten Häuser in ihrem Bestand.