Baudenkmäler-Stiftung: Volljährigkeit wird gefeiert

Das Duo „con anima“ sind Renate Kubisch aus Meiningen am Cello und Thomas Reuter aus Würzburg am Akkordeon. „Unterwegs nach Bari“ heißt das aktuelle Programm der beiden sympathischen Musiker, welche die Gäste mit auf eine Reise quer durch Europa bis hin nach Italien nehmen. Die Konstellation der beiden Musiker und ihrer Instrumente ist dabei recht ungewöhnlich. Renate Kubisch ist Cellistin am Coburger Landestheater und gefragte Solistin. Thomas Reuter ist Bildhauer und spielt seit seiner Jugend auf dem Akkordeon zum Tanz auf. Unbefangen überschreitet das Duo bei ihren Konzerten Grenzen zwischen Ländern und Musikstilen, mal temperamentvoll und heiter, mal träumerisch und schwermütig, immer mit Seele - con anima. Zwischen den Musikstücken erzählt Thomas Reuter locker und leicht über die Musik, die die beiden spielen, über die Komponisten und über die Länder, aus denen die Melodien stammen.