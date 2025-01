Modellprojekte machen Schule

Die Anlage war dem Landesamt zufolge 2023 die erste Photovoltaikanlage auf einem Großdenkmal in Bayern. Anfangs seien es vor allem Modellprojekte gewesen, um zu zeigen, welche Möglichkeiten es gebe, sagte Pfeil. Aber nun wendeten sich auch Denkmaleigentümer von Wohnhäusern an das Landesamt, um sich von den Fachleuten in Energiefragen beraten zu lassen. Auch die Mehrkosten, die die speziellen Solarmodule im Vergleich zu Standardlösungen erzeugten, übernehme das Landesamt.