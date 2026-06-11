Bauchweh nach Diebstahl: Mann stiehlt Senfflasche und trinkt sie leer - Festnahme

Hof (dpa/lby) - Ein Mann hat im Hauptbahnhof im oberfränkischen Hof eine Flasche Senf gestohlen, ausgetrunken und später Polizisten angegriffen. Der augenscheinlich betrunkene 39-Jährige sei nach dem Diebstahl in einem Bahnhofsgeschäft in einen Regionalzug geflüchtet, teilte die Bundespolizei mit. Als Beamten ihn dort fanden, habe er sie beleidigt und versucht, sie mit einem Kopfstoß zu verletzen.