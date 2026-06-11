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  4. Mann stiehlt Senfflasche und trinkt sie leer - Festnahme

Bauchweh nach Diebstahl Mann stiehlt Senfflasche und trinkt sie leer - Festnahme

Einen etwas ausgefallenen Appetit stillt ein Mann im Hauptbahnhof Hof auf unerlaubte Weise - und flüchtet. Als die Polizei ihn findet, geht er zum Angriff über.

Bauchweh nach Diebstahl: Mann stiehlt Senfflasche und trinkt sie leer - Festnahme
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Bundespolizisten nahmen den Mann in einem Regionalzug fest. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Hof (dpa/lby) - Ein Mann hat im Hauptbahnhof im oberfränkischen Hof eine Flasche Senf gestohlen, ausgetrunken und später Polizisten angegriffen. Der augenscheinlich betrunkene 39-Jährige sei nach dem Diebstahl in einem Bahnhofsgeschäft in einen Regionalzug geflüchtet, teilte die Bundespolizei mit. Als Beamten ihn dort fanden, habe er sie beleidigt und versucht, sie mit einem Kopfstoß zu verletzen.

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Die Bundespolizisten hätten den 39-Jährigen festgenommen und zum Revier gebracht. Dort habe der Mann über starke Bauchschmerzen geklagt, weshalb er in einem Krankenhaus untersucht wurde. Später sei er von den Beamten wieder auf freien Fuß gesetzt worden. 

Ob sein Bauch wegen des Senfs wehtat, sei "nicht bekannt", teilte die Bundespolizei mit. Ermittelt werde aber wegen Diebstahls, Beleidigung und des Angriffs auf beziehungsweise Widerstand gegen die Bundespolizisten.