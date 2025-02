Baubranche: Weniger Lärm- und Brandschutz für Baustellen in Bayern

München (dpa/lby) - Die bayerische Staatsregierung will die Auflagen für Bauarbeiten weiter reduzieren. "Wir werden die Baumaschinenverordnung streichen. Wir werden den Einbau weiterer Wohnungen im bestehende Gebäude künftig komplett verfahrensfrei stellen und wir werden den Brandschutz komplett überarbeiten", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in München. Beim Brandschutz gelte dann nur noch das, "was unbedingt nötig ist". Ziel aller Maßnahmen sei es, der schwächelnden Bauwirtschaft als eine oft zu wenig beachtete Schlüsselbranche im Land unter die Arme zu greifen.