So mancher Autofahrer oder Anlieger hat sich in den vergangenen Tagen geärgert: An mehreren Stellen im Stadtgebiet kommt es aktuell zu ungewöhnlich starker Staubentwicklung und herumfliegendem Splitt auf der Fahrbahn. Was auf den ersten Blick nach einem Ärgernis aussieht, ist Teil einer geplanten Instandhaltungsmaßnahme – und dient letztlich der Verkehrssicherheit, wie die Stadt mitteilt. Zwischen dem 12. und 30. Mai lässt die Stadt Sonneberg mehrere stark beanspruchte Straßenabschnitte mit sogenannten Oberflächenbehandlungen ausbessern. Dabei kommt unter anderem Rollsplitt zum Einsatz. Dieser wird großflächig auf den erhitzten Bitumen gestreut.