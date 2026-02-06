Bauarbeiten Was Bahn-Reisende in Nürnberg und Regensburg wissen müssen

Weil dann zwischen Nürnberg und München noch mehr Züge fahren werden als sonst, werden die ICE bis zu 15 Minuten länger für die Strecke brauchen.

Wo findet man Informationen dazu?

Reisende können sich auf der Website der Deutschen Bahn oder in der App DB Navigator über alternative Verbindungen informieren. Außerdem hat die Bahn einen WhatsApp-Kanal "Generalsanierung Nürnberg - Regensburg" eingerichtet, in dem es regelmäßig Informationen zu den Bauarbeiten gibt.

Wer ist sonst noch betroffen?

Das private Eisenbahnunternehmen Agilis muss wegen der Generalsanierung Nürnberg-Regensburg und der anschließenden Generalsanierung zwischen Obertraublingen und Passau nach eigenen Angaben über zehn Monate seinen Betrieb einschränken. "Mir ist kein Fall bekannt, in dem ein Netz durch eine so einschneidende Baumaßnahme über einen derart langen Zeitraum zu weiten Teilen lahmgelegt wird", teilte der betriebliche Geschäftsführer Axel Hennighausen mit. Agilis hatte deshalb dafür plädiert, die Strecke immer nur teilweise statt komplett zu sperren.

Wie geht es mit den Bahn-Baustellen in Bayern weiter?

Im zweiten Halbjahr 2026 wird die Strecke zwischen Obertraubling und Passau für Bauarbeiten gesperrt. Von Juni bis Dezember fahren dort ebenfalls keine Züge mehr. 2027 kommt die stark frequentierte Strecke zwischen Rosenheim und Salzburg an die Reihe, 2028 folgen die Strecke zwischen München und Rosenheim sowie die vor allem für den Güterverkehr relevante Strecke zwischen Würzburg und Treuchtlingen.