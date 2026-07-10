Bauarbeiten: Neue Technik für Brandleitetunnel - drei Monate Sperrung

Oberhof - Der für den Bahnverkehr zwischen Erfurt, dem Thüringer Wald und Franken wichtige Brandleitetunnel erhält eine neue technische Ausstattung. Am Samstag (11. Juli) beginnen dafür umfangreiche Bauarbeiten, die voraussichtlich drei Monate dauern, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Der drei Kilometer lange Tunnel, der zwischen Oberhof und Gehlberg unter dem Rennsteig hindurchführt, soll in dieser Zeit unter anderem mit einer modernen Sicherheitsbeleuchtung ausgestattet werden. Außerdem werde der Tunnelnotruf erneuert und die Kommunikationstechnik digitalisiert. Reisende müssen sich auf Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr einstellen.