 
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Neue Technik für Brandleitetunnel - drei Monate Sperrung

Bauarbeiten Neue Technik für Brandleitetunnel - drei Monate Sperrung

Seit vielen Generationen fahren Bahnreisende durch den altehrwürdigen Brandleitetunnel im Thüringer Wald. Am Samstag beginnen dort Bauarbeiten. Ein Blick in den geänderten Fahrplan ist sinnvoll.

Bauarbeiten: Neue Technik für Brandleitetunnel - drei Monate Sperrung
1
Wegen Bauarbeiten im Brandleitetunnel müssen sich Reisende auf Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr einstellen (Symbolbild). Foto: Armin Weigel/dpa

Oberhof - Der für den Bahnverkehr zwischen Erfurt, dem Thüringer Wald und Franken wichtige Brandleitetunnel erhält eine neue technische Ausstattung. Am Samstag (11. Juli) beginnen dafür umfangreiche Bauarbeiten, die voraussichtlich drei Monate dauern, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Der drei Kilometer lange Tunnel, der zwischen Oberhof und Gehlberg unter dem Rennsteig hindurchführt, soll in dieser Zeit unter anderem mit einer modernen Sicherheitsbeleuchtung ausgestattet werden. Außerdem werde der Tunnelnotruf erneuert und die Kommunikationstechnik digitalisiert. Reisende müssen sich auf Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr einstellen.

Nach der Werbung weiterlesen

Der 1884 in Betrieb genommene und zuletzt vor 20 Jahren sanierte Brandleitetunnel wird im Regionalverkehr genutzt. Durch ihn fahren die Züge von DB Regio - die als "Mainfranken-Thüringen-Express" bekannte Verbindung RE 7 Erfurt-Würzburg - und der privaten Südthüringen-Bahn. Diese bedient die Linien RB 44 Erfurt-Meiningen und RE 50 Erfurt-Meiningen/Wernshausen.

Schienenersatzverkehr

Von Samstag bis zum 12. Oktober haben beide Verkehrsunternehmen zwischen Gräfenroda und Zella-Mehlis Schienenersatzverkehr eingerichtet. Der Mainfranken-Thüringen-Express fährt in Erfurt früher ab. Bei den Verbindungen der Süd-Thüringen-Bahn zwischen Erfurt und Gräfenroda entfällt der Stopp an den Haltepunkten Dörrberg und Gehlberg. In Gräfenroda werden die Anschlüsse angepasst. Reisende aus Würzburg nutzen ab Gräfenroda die Züge der Südthüringen-Bahn, Fahrgäste aus Meiningen reisen mit dem RE 7 weiter nach Erfurt.

Während der Bauarbeiten müssen nach Bahnangaben in einem Steilhangbereich auch mehrere Hundert Bäume gefällt und abtransportiert werden. Dies soll ein Hubschrauber übernehmen.