Im Rahmen des grundhaften Ausbaus des Spitalwegs und der Bechsteinstraße in Meiningen stehen am 12. und 13. August die Asphaltierungsarbeiten an. Zur Durchführung der Arbeiten ist eine vollständige Sperrung des Spitalwegs und der Bechsteinstraße erforderlich. Der Spitalweg wird im Laufe des Donnerstags, 14. August, wieder befahrbar sein, kündigen die Stadtwerke Meiningen an.