Mit der Demontage der Leitplanken und Leitpfosten begannen am Montag Mitarbeiter der Wolfschmidt GmbH aus Käßlitz die Arbeiten zur Instandsetzung der Landsberger Straße in Meiningen. Die Straßenbauarbeiten an der L 1124 werden von der Firma Strabag AG ausgeführt. Die Straße ist zwischen der Brückenmühle in Walldorf – die gleichnamige Gaststätte ist stets erreichbar – und dem Ortseingang Meiningen gesperrt. Vorgesehen ist, die Fahrbahn zu erneuern. Dazu wird teilweise die Tragschicht verstärkt und danach eine neue Deckschicht aufgebracht. Eine Umleitung ist jeweils über Walldorf, Wasungen und Dreißigacker ausgeschildert.