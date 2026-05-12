Stemmgeräusche hallen übers Klinikumsgelände, ein Bagger steht im Nebeneingang zum Gebäude, ein großer Container davor, nach und nach füllt er sich mit Betonbrocken. Dieser Tage verschwindet etwas, von dem viele gar nicht wussten, dass es da war, oder das in Vergessenheit geraten war: das Therapiebecken im Erdgeschoss des SRH Zentralklinikums Suhl. An seiner statt entstehen in den kommenden Monaten neue Praxis- und Therapieräume.