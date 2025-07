Rosenheim (dpa/lby) - Bahnreisende von München in Richtung Österreich müssen sich in den ersten Wochen der Sommerferien auf Einschränkungen einstellen. Zwischen dem 1. und dem 18. August finden an mehreren Stellen auf den Bahnstrecken zwischen Rosenheim und Salzburg sowie zwischen Rosenheim und Kufstein Bauarbeiten statt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Unter anderem sollen Oberleitungen und Schienen erneuert werden.