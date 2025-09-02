Die Bauarbeiten an der Kläranlage Geraberg gehen sichtbar voran. Bevor das neue Kombibecken gegossen werden konnte, kam schwere Technik zum Einsatz: Ein 40-Tonnen- Bagger hatte zuvor innerhalb der Spundwände aus dem 18 Meter runden Becken fast 3500 Kubikmeter Erde entfernt. Als nächstes geht es an die maschinentechnische Ausrüstung und die Installation der elektrotechnischen Anlagen. Bis November 2025 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, man liege für das knapp fünf Millionen teure Projekt im Zeit- und Kostenplan, sagt Sascha Thäsler, Technischer Leiter Abwasser des Wasser- und Abwasserverbandes Ilmenau. Damit ist die Anlage dann gerüstet für den Anschluss von Elgersburg, der voraussichtlich 2028 erfolgen soll.