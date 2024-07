Auf den Fluren liegen Bretter, aus der Decke schauen Leitungen. Handwerker eilen hin und her. Am Arnstädter Standort des Staatlichen Berufsschulzentrums (SBSZ) Arnstadt-Ilmenau wird an diesem Freitag noch fleißig gewerkelt. „Am Montag fangen wir mit der Generalreinigung an. Von oben nach unten. Bis Donnerstag die Schüler kommen ist alles fertig“, sagt Standortleiter Rüdiger Leib. Die Sommerferien waren in vielen Schulen genutzt worden, um notwendige Reparaturen durchzuführen oder Dinge zu modernisieren. Vom Ergebnis überzeugt sich Landrätin Petra Enders nun beim zweiten Teil ihrer Schultour, der sie in den Nordkreis führt.