Bauarbeiten: Diese Probleme kommen auf S-Bahn-Fahrgäste in München zu

Für Fahrgäste bedeutet das etwa zwei Wochen lang: kein Durchkommen auf der wichtigen Innenstadtroute. Aus Richtung Westen fährt die S1 ohne Halt an der Hackerbrücke bis zum Hauptbahnhof, die S2 und S3 fahren durch den Tunnel weiter bis zum Karlsplatz (Stachus). Dort ist der Umstieg in die U-Bahn leichter als am Hauptbahnhof. Die S4 und die S8 enden vorzeitig in Pasing, die S6 fährt von dort noch bis zum Heimeranplatz. Dort können Fahrgäste per U-Bahn weiter in die Innenstadt fahren, auf der U4 sind dafür zusätzliche Züge unterwegs.