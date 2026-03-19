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Bauarbeiten Busse statt Züge zum Münchner Flughafen

Ein neues Stellwerk soll Bahnfahrten zum Münchner Flughafen zuverlässiger machen. Doch dafür sind Sperrungen nötig. Was das für Reisende bedeutet – und wie sie trotzdem ans Ziel kommen.

Bauarbeiten: Busse statt Züge zum Münchner Flughafen
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Mehrere Tage lang werden keine S-Bahnen zum Münchner Flughafen fahren. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

München (dpa/lby) - Wegen Arbeiten an einem neuen Stellwerk kommen Fluggäste übers Wochenende nicht per Bahn an den Münchner Flughafen. Von heute Abend (21.30 Uhr) bis Montagmorgen (5.00 Uhr) sind die Bahngleise für Regionalzüge und S-Bahnen gesperrt, wie die Bahn mitteilte. Grund ist der Bau eines neuen elektronischen Stellwerks, das ein in die Jahre gekommenes und für Störungen anfälliges Relaisstellwerk ersetzen soll.

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Fahrgäste von Regionalzügen und S-Bahnen müssen deshalb auf Ersatzbusse umsteigen, die jeweils zwischen dem Flughafen und den Bahnhöfen in Neufahrn (S1), Ismaning (S8) und Freising (Regionalzüge) pendeln. Gleiches gilt laut Bahn von Montagabend, 13. April (22.10 Uhr), bis Freitag, 17. April (5.00 Uhr). Wer in den bayerischen Osterferien in den Urlaub fliegen will, ist also nicht betroffen.