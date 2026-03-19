Bauarbeiten: Busse statt Züge zum Münchner Flughafen

München (dpa/lby) - Wegen Arbeiten an einem neuen Stellwerk kommen Fluggäste übers Wochenende nicht per Bahn an den Münchner Flughafen. Von heute Abend (21.30 Uhr) bis Montagmorgen (5.00 Uhr) sind die Bahngleise für Regionalzüge und S-Bahnen gesperrt, wie die Bahn mitteilte. Grund ist der Bau eines neuen elektronischen Stellwerks, das ein in die Jahre gekommenes und für Störungen anfälliges Relaisstellwerk ersetzen soll.