Bauarbeiten: Brücke Thulba wird erneuert - A7-Sperrung bei Bad Brückenau

Bad Brückenau - Wegen Arbeiten an einer Brücke auf der Autobahn 7 in Unterfranken müssen sich Fahrerinnen und Fahrer auf Umwege einstellen. Vom kommenden Samstagabend etwa 20.00 Uhr an bis voraussichtlich Sonntagmorgen 6.00 Uhr wird die Strecke zwischen den Anschlussstellen Bad Brückenau/Wildflecken und Hammelburg in Fahrtrichtung Ulm gesperrt. Die Anschlussstelle Bad Kissingen/Oberthulba wird in Fahrtrichtung Ulm ebenfalls gesperrt sein. Richtung Fulda kann in der Baustelle nur einer von zwei Fahrstreifen genutzt werden.