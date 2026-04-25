Bauarbeiten: Brücke Thulba wird erneuert - A7-Sperrung bei Bad Brückenau

Bad Brückenau - Wegen Arbeiten an einer Brücke auf der Autobahn 7 in Unterfranken müssen sich Fahrerinnen und Fahrer auf Umwege einstellen. Vom heutigen Samstagabend um etwa 20.00 Uhr bis voraussichtlich Sonntagmorgen um 6.00 Uhr wird die Strecke zwischen den Anschlussstellen Bad Brückenau/Wildflecken und Hammelburg in Fahrtrichtung Ulm gesperrt. Die Anschlussstelle Bad Kissingen/Oberthulba wird in Fahrtrichtung Ulm ebenfalls gesperrt sein. Richtung Fulda kann in der Baustelle nur einer von zwei Fahrstreifen genutzt werden. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, sind Umleitungen an der Strecke nahe der bayerisch-hessischen Landesgrenze eingerichtet.