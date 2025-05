Die neue Brücke ersetzt einen Bahnübergang

Die neue Brücke wurde bereits an der Strecke gebaut und wird demnach ab Montag in das Schienennetz eingeschoben. Das Stahlbetonbauwerk ist laut Deutscher Bahn rund 21 Meter lang, 13 Meter breit und 6 Meter hoch. Während der Sperrung will die Bahn die Strecke zudem sanieren und Schienen erneuern. Die gesamten Kosten für Bahn, Bund und Freistaat belaufen sich demnach auf rund 7,3 Millionen Euro.