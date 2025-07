Immerhin hat die Deutsche Bahn am vergangenen Wochenende einen neuen Geschwindigkeitsrekord auf der Neubaustrecke zwischen Erfurt und Berlin aufgestellt. 405 Kilometer pro Stunde schnell rauschte ein neuer Zug von Siemens über die Gleise. Dass das überhaupt möglich war, könnte so manchen Reisenden in den kommenden Wochen jedoch verärgern. Denn der Geschwindigkeitsrekord wurde nur möglich, weil die schnellste Strecke zwischen Erfurt und Berlin über Halle derzeit gesperrt ist. Für Urlauber, die zum Beispiel mit der Bahn an die Ostsee wollen, bedeutet das, dass sie mindestens eine Stunde länger unterwegs sind.