Für Verwirrung sorgte Anfang der Woche ein Straßensperrschild an der Ortsumgehung/Abzweig Unterlind in Zusammenspiel mit geplanten Straßensperrungen aufgrund der Aufbauten und der Durchführung der Oberlinder Kirchweih am kommenden Wochenende. Über eine kurzfristig geänderte verkehrsrechtliche Anordnung und die Abstimmung mit dem Bauunternehmen ist nun Abhilfe für ein verkehrstechnisches Problem geschaffen worden, wie Sprecherin Cindy Heinkel mitteilt.