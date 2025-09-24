Bauarbeiten auf Anhalter Bahn: Einschränkungen im Fernverkehr ab Erfurt

Berlin - Wegen Bauarbeiten müssen sich Zugreisende von Erfurt nach Berlin auf längere Fahrzeiten einstellen. Bis zum 13. Dezember ist die Strecke zwischen Berlin Südkreuz und Bitterfeld komplett gesperrt. Züge des Fernverkehrs werden umgeleitet. Laut Bahn verlängere sich die Fahrzeit um 45 bis 60 Minuten. Direktverbindungen zwischen Frankfurt/Main-Erfurt-Berlin entfallen. Zudem entfällt der Halt Erfurt auf weiteren Verbindungen.