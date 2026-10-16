Ein tiefer Graben, aufgeschüttete Erde und Bauschutt: Auf dem Radweg entlang der B 89 bei Sonneberg ist derzeit kein Durchkommen. Bagger stehen auf der Baustelle, Arbeiter schaufeln Erdreich. An einigen Stellen liegen Kabel frei. Wer hier mit dem Fahrrad unterwegs ist, muss umkehren oder eine andere Strecke suchen. Die Likra verlegt Leitungen für den Stromanschluss des neuen Industriegebiets Sonneberg Süd. Als Netzbetreiber ist das Unternehmen für die Anbindung zuständig.