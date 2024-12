Barocke Fenster wurden wieder eingesetzt

Putz- und Fassungsarbeiten an den Fassaden seien ebenfalls bereits weit fortgeschritten, sagt der Sprecher. Die Gerüste an und in dem massiven Kirchen- und Klostergebäude würden nach und nach abgebaut. Ein Großteil der barocken Obergadenfenster im Kirchenschiff seien nach der Restaurierung inzwischen wieder eingesetzt werden. Derzeit werden nach Angaben der Stadt die Schmuckelemente und Skulpturen an den Kirchenfassaden restauriert sowie Klempner- und Metallarbeiten erledigt.