Fürth (dpa/lby) - In Bayern werden immer weniger Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt. Vergangenes Jahr sank die Zahl der genehmigten neuen Wohnungen um 12,3 Prozent auf 51.513, wie das Landesamt für Statistik mitteilt. Damit hält der Abwärtstrend nun bereits das dritte Jahr in Folge an. Noch 2021 waren es 80.344 Wohnungen. Immerhin hat sich die Abwärtsbewegung zuletzt allerdings etwas verlangsamt.