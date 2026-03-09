Weniger Bürokratie, dafür schneller bauen: Das will die Bundesregierung mit ihrem im Mai 2025 verkündeten „Bau-Turbo“ erreichen. Doch bislang ist der offenbar in den Amtsstuben steckengeblieben. Wohl auch deshalb, weil keiner so recht weiß, wie er funktionieren soll. Das wurde in der Stadtratssitzung Meiningen am vorigen Dienstag deutlich, als Änderungen in der Hauptsatzung und in der Geschäftsordnung zur Debatte standen.