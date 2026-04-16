Mit dem Umzug der Feuerwehrtechnik in das neue Gerätehaus auf die „Sorge“ im Mai 2024 entfiel auch der Großteil der Nutzung für das Gebäude in der Hauptstraße 5, in dem bis dato im Untergeschoss die Ausrüstung der Pennewitzer Feuerwehrleute untergebracht war. So sind aktuell noch das Büro des Bürgermeisters und ein Versammlungsraum, in dem sich auch die Senioren des Ortes treffen oder Sitzungen stattfinden, in dem Haus in Nutzung.