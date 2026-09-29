Schon bei der Organisation der Suhler Messe Bauen-Wohnen-Energie spürt Christiane Längle große Veränderungen. „Immer wieder telefoniere ich mit einer KI-Stimme, wenn ich die Firmen anfrage, ob sie dabei sein wollen“, erzählt sie. Doch die Technik kann weit mehr als nur ans Telefon gehen. Was mit ihr noch möglich ist, präsentiert die Firma Abwicklungsassistent UG zum ersten Mal auf der Fachmesse, die vom 23, bis 25. Oktober im CCS stattfindet.