Bau: Mehr neue Wohnungen in Bayern genehmigt

München (dpa/lby) - In Bayern werden wieder mehr Baugenehmigungen für neue Wohnungen erteilt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg ihre Zahl im ersten Halbjahr 2025 um 2,9 Prozent auf 25.959, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Zuletzt hatte auch das Handwerk im Freistaat von einer Verbesserung der Baukonjunktur berichtet. Die Stimmung dort war im ersten Halbjahr deutlich gestiegen. Insgesamt sind die Genehmigungen jedoch noch immer weit vom Niveau von vor Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine 2022 entfernt.