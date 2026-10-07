Schritt für Schritt geht es bei Tante Enso Schwarza weiter voran. Nachdem mit dem Aufsetzen des Daches der Rohbau des künftigen Vollversorgers komplett ist, kann nun auch der Innenausbau starten. Als nächstes werde, wie es seitens der Enso eCommerce GmbH auf Anfrage hieß, der Guss des Estrichs vorbereitet. Anschließend können die weiteren Installationen und Arbeiten erfolgen. Es werde also noch etwas Zeit brauchen, bis die Fläche des künftigen „24 Stunden/7 Tage-Marktes“ an Tante Enso als Mieter übergeben werden kann. In der Bauphase könne es zu Verzögerungen kommen. Daher sei noch kein Eröffnungsdatum terminiert worden. „Das können wir erst, sobald wir die Schlüssel der fertigen Fläche in den Händen halten“, teilte Enso-Sprecherin Regina Gottschalk mit.