Sobald der Frühling Einzug hält, wird es im „unteren Dorf“, wie die Wildenspringer den tiefer gelegenen Bereich ihres Ortes bezeichnen, ordentlich laut. Baufahrzeuge rollen an. Zum einen baut der Wasser- und Abwasserverband Ilmenau (Wavi) hier eine zentrale Kläranlage, zum anderen müssen noch zwei Nebenstraßen der Junkertalstraße mit entsprechender Kanalisation versehen werden. In diesen beiden Nebenstraßen wird es einen grundhaften Ausbau geben.