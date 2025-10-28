In Ilmenaus Lindenstraße, unweit des Hotels Tanne, sind kürzlich die Arbeiten für den Bau der neuen öffentlichen Toilette gestartet. „Zum aktuellen Zeitpunkt laufen die Tiefbau- und Erschließungsarbeiten an der öffentlichen Toilette in der Lindenstraße. Diese werden voraussichtlich diese Woche abgeschlossen sein“, heißt es von der Stadt Ilmenau auf Nachfrage der Redaktion dazu. Die Vergabe des Auftrags der Rohbauarbeiten inklusive Gründung wurde im Rahmen des jüngsten städtischen Bauausschusses beschlossen. „Die Firma hat somit den Auftrag erhalten und plant mit dem Beginn der Rohbauarbeiten für den Monat November. Abhängig ist dies natürlich auch von den Witterungsverhältnissen“, so die Stadt weiter. Im kommenden Jahr soll die Toilette dann fertiggestellt werden.