Bau Heimatschützer suchen "Abriss des Jahres"

Neubauten statt historischer Gebäude

Seit Jahren beobachte der Verein, dass historische Bauten in Städten und Gemeinden zunehmend dem Neubau weichen müssten. "Unsere historische Baukultur ist kein Luxus, sondern ein zentraler Bestandteil unserer Identität", betonte Olaf Heinrich, der Vorsitzende des Landesvereins. "Wenn wir diese Gebäude verlieren, verlieren wir mehr als Steine – wir verlieren mit jedem Haus ein Stück Heimat."