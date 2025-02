Der Ausbau der Eisenacher Straße in Schwallungen ist seit geraumer Zeit Thema im Ort, nun soll es losgehen. Am Montag, 3. März will die Firma Strabag die Baustelle einrichten; mit Beginn der Arbeiten wird im Ort umgeleitet. Der Weg durch Schwallungen in Richtung Zillbach und umgekehrt ist dann nur noch über die B-19-Abfahrt Schwallungen Süd möglich.