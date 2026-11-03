„Ich wünsche mir, dass sich die Mieter hier wohl fühlen und aus den Wohnungen etwas Schönes, nämlich ihr Zuhause machen“, sagt Frank Steffes. Zufrieden blickt der Geschäftsführer der Arnstädter Wohnungsbaugesellschaft (WBG) auf den sanierten Block An der Weiße 29-33. Der vierte Bauabschnitt an den innerstädtischen Plattenbauten aus DDR-Zeiten ist damit vollendet. „Aus DDR-Wohnungen der 80er-Jahre wurden moderne, zeitgemäß Wohnungen“, freut sich Steffes.