Batteriehersteller Varta Löhne gesichert – was bedeutet Insolvenzantrag noch?

Im Gegensatz zur klassischen Regelinsolvenz wird kein externer Insolvenzverwalter eingesetzt, sondern ein Sachwalter. Er habe die wirtschaftliche Lage des Schuldners zu prüfen und während der Eigenverwaltung seine Geschäftsführung sowie die Ausgaben für die Lebensführung zu überwachen. "Stellt er Umstände fest, die erwarten lassen, dass die Fortsetzung der Eigenverwaltung zu Nachteilen für die Gläubiger führen wird, so hat er dies unverzüglich dem Gläubigerausschuss und dem Insolvenzgericht anzuzeigen."