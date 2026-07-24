Batteriehersteller Varta Löhne gesichert – was bedeutet Insolvenzantrag noch?

Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben rund 3.260 Menschen, viele davon am Stammsitz in Ellwangen. Die wichtigste Nachricht für die Beschäftigten: "Für die Mitarbeitenden bedeutet das, dass auch
nach der Insolvenzantragstellung Löhne und Gehälter weiterbezahlt werden", teilte das Unternehmen mit. Die baden-württembergische IG Metall- Bezirksleiterin Barbara Resch sagte, Varta sei ein Traditionsunternehmen seit 139 Jahren, "es wäre ein schwerer Fehler, es jetzt vor allem nach den Renditeinteressen von Banken und Finanzakteuren zu behandeln."