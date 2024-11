Noch Fragezeichen

Zuletzt hatte Northvolt die Entlassung von schätzungsweise 1.600 Beschäftigten in Schweden angekündigt und mehrere Expansionspläne auf Eis gelegt. Der Fokus soll auf die Großserienproduktion von Batteriezellen in der Fabrik Northvolt Ett in Skellefteå gelegt werden. In schwedischen Medienberichten war seitdem immer wieder die Rede davon, dass der Dialog zur künftigen Finanzierung des kriselnden Unternehmens weiter laufe. Anfang Oktober hatte Northvolts Deutschlandchef Christofer Haux ein Bekenntnis zum Bau der Batteriefabrik in Schleswig-Holstein abgegeben.